Сумасшедшая сумма. Штрафы для пилотов Ф-1 увеличили в четыре раза

Международная федерация автоспорта сообщает, что накануне Гран-при США в четыре раза увеличен размер максимального штрафа, который могут наложить на пилотов за различные нарушения.
С 250 000 евро сумма увеличилась до одного миллиона евро. Услышав новость, гонщики возмутились и потребовали указать, на что конкретно будут потрачены деньги.
«Если хотят штрафовать нас на 1 миллион, то должны будут четко указать, куда пойдут деньги. Это большая сумма. Не знаю, что нужно сделать, чтобы получить такой штраф», – сказал Льюис Хэмилтон.
«Помню, в свой первый сезон в Ф-1 у меня была довольно небольшая зарплата. Тогда я еще платил личным тренерам, платил за перелеты и все остальное. Я закончил год с большим минусом. Надеюсь, новичков так наказывать не будут», – сказал гонщик Джордж Расселл.