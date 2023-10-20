Сумасшедшая сумма. Штрафы для пилотов Ф-1 увеличили в четыре раза

С 250 000 евро сумма увеличилась до одного миллиона евро. Услышав новость, гонщики возмутились и потребовали указать, на что конкретно будут потрачены деньги.

«Если хотят штрафовать нас на 1 миллион, то должны будут четко указать, куда пойдут деньги. Это большая сумма. Не знаю, что нужно сделать, чтобы получить такой штраф», – сказал Льюис Хэмилтон.