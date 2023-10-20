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МИД Эстонии рекомендует воздержаться от поездок в одну из стран Ближнего Востока

BNS
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Ливанские рыбаки выступили против решения Израиля о блокаде моря.
Ливанские рыбаки выступили против решения Израиля о блокаде моря. Фото: Joseph Eid

Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует полностью воздержаться от поездок в Ливан, поскольку ситуация в стране и регионе напряженная и обстановка в сфере безопасности может неожиданно измениться.

«Мы просим граждан Эстонии, находящихся в Ливане с краткосрочной поездкой, не зарегистрировавших свою поездку, обязательно сделать это на сайте Reisi Targalt: https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/ или konsul@mfa.ee», - сообщила в пятницу пресс-служба Министерства иностранных дел.

В случае крайней необходимости МИД просит звонить по телефону консульской помощи +372 5301 9999.

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