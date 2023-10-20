Заправочные станции Neste перешли на новый вид дизельного топлива

Водителям, использующим возобновляемое дизельное топливо Neste MY, за параметрами морозостойкости топлива следить не нужно, поскольку оно круглогодично обеспечивает устойчивость к холоду до -32 градусов.

«Это означает, что если автомобиль заправлен дизельным топливом, произведенным из 100 процентов возобновляемого сырья, вы можете встречать холода со спокойным сердцем», - сообщил руководитель по маркетингу Neste Eesti Ристо Сюллусте.

«Морозостойкое топливо для переходного периода доступно на всех заправках Neste, а самое позднее с 1 декабря на заправках появится арктическое дизельное топливо, которое выдерживает даже самые лютые морозы», - отметил Сюллусте.