Заправочные станции Neste перешли на новый вид дизельного топлива

Чтобы подготовиться к зимним холодам, компания Neste начала поставлять на заправочные станции морозостойкое дизельное топливо.
Водителям, использующим возобновляемое дизельное топливо Neste MY, за параметрами морозостойкости топлива следить не нужно, поскольку оно круглогодично обеспечивает устойчивость к холоду до -32 градусов.
«Это означает, что если автомобиль заправлен дизельным топливом, произведенным из 100 процентов возобновляемого сырья, вы можете встречать холода со спокойным сердцем», - сообщил руководитель по маркетингу Neste Eesti Ристо Сюллусте.
«Морозостойкое топливо для переходного периода доступно на всех заправках Neste, а самое позднее с 1 декабря на заправках появится арктическое дизельное топливо, которое выдерживает даже самые лютые морозы», - отметил Сюллусте.
Neste поставляет на свои заправочные станции топливо с нефтеперерабатывающих заводов в Порвоо (Финляндия), а возобновляемое дизельное топливо Neste MY поступает потребителям Эстонии с завода Neste в Роттердаме (Нидерланды).