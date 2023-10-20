Таллиннский зоопарк готовится отметить Международный день снежного барса

Международный день снежного барса начнется в 12:00 в альпинарии. В течение часа можно будет услышать факты об образе жизни животного как в зоопарке, так и на воле.

В 13:00 в фойе центра экологического образования у западных ворот зоопарка откроется мастер-класс, где детей и взрослых встретит педагог по рукоделию Анна Люттер, которая поможет всем желающим изготовить предметы, напоминающие Международный день снежного барса.

Экологи зоопарка также подготовили для юных посетителей словесную игру, которая является хорошим способом узнать больше о снежных барсах. Небольшой сюрприз ждет каждого, кто дал правильный ответ в игре у кассы западных ворот.

В настоящее время в Таллиннском зоопарке обитают два снежных барса - четырехлетний Сому и двухлетняя Макалу. Сому, чье имя на хинди означает «Луна», прибыл в Таллинн в 2021 году из зоопарка Зальцбурга. Генеалогическое древо Сому восходит к снежным барсам Кунгею и Рембони, пойманным в дикой природе в Кыргызстане в прошлом веке и прожившим долгую жизнь в Таллиннском зоопарке.

Макалу прибыла в Таллиннский зоопарк в 2022 году из биопарка Дуэ-ла-Фонтен во Франции. Имя Макалу происходит от санскрита и относится к индуистскому богу Шиве.