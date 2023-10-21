ИНТЕРВЬЮ ⟩ Посол Эстонии в США: в Америке есть политики для которых мир – очень простое место

Второй год подряд Украина ведет войну за свою независимость, и хотя вклад Эстонии в дело победы Украины до сих пор был самым большим в пропорциональном отношении, многое зависит от американской помощи оружием. Не за горами президентские выборы, и некоторые из потенциальных кандидатов делают непонятные заявления об Украине. Эстонии также может показаться странным, почему Украина до сих пор не получила необходимое вооружение и даже если решение принимается, почему эти поставки происходят так долго, в то время как украинские военные и мирные жители гибнут каждый день.