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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Посол Эстонии в США: в Америке есть политики для которых мир – очень простое место

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Посол Эстонии в Вашингтоне Кристьян Прикк встретился в Белом доме с президентом Джо Байденом 4 апреля
Посол Эстонии в Вашингтоне Кристьян Прикк встретился в Белом доме с президентом Джо Байденом 4 апреля Фото: Adam Schultz/Valge Maja

Посол Эстонии в США Кристьян Прикк в интервью Rus.Postimees заявил, что в Америке есть политики для которых мир - очень простое место и влияние США в нем безгранично. 

Второй год подряд Украина ведет войну за свою независимость, и хотя вклад Эстонии в дело победы Украины до сих пор был самым большим в пропорциональном отношении, многое зависит от американской помощи оружием. Не за горами президентские выборы, и некоторые из потенциальных кандидатов делают непонятные заявления об Украине. Эстонии также может показаться странным, почему Украина до сих пор не получила необходимое вооружение и даже если решение принимается, почему эти поставки происходят так долго, в то время как украинские военные и мирные жители гибнут каждый день.

- Президент Карис недавно был в США на Генеральной ассамблее ООН. Если я правильно понял, президент ехал туда с одним четким посланием: лишить Россию права вето в Совете безопасности. Судя по комментариям других крупных держав, это было либо проигнорировано, либо просто отвергнуто, например, Германией. Провалилась ли эстонская дипломатия на этот раз или нам остается ждать и наблюдать?

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