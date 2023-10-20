Свидетелями трагической аварии стали ехавшие домой латыши

Одна пара навещала сестру женщины, живущую в Тарту. Покидая студенческий город во второй половине дня 22 июля, они останавливаются в торговом центре Lõunakeskus, заходят там в зоомагазин и в расположенный рядом McDonald's. Прежде чем вернуться домой в Пярну, они заезжают повидаться с родителями мужчины в Пука. Отвезят туда то, что купили в зоомагазине, и еду для младшего брата мужчины, которую он заказал в заведении фастфуда.