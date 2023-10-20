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Свидетелями трагической аварии стали ехавшие домой латыши

Карл Хютт Лаури Хабакук
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Ада Краак, обвиняемая в совершении аварии, в результате которой погиб человек, по-другому вспоминает трагедию более чем трехлетней давности, и не признает себя виновной. В суде ее защищает Айвар Пильв.
Ада Краак, обвиняемая в совершении аварии, в результате которой погиб человек, по-другому вспоминает трагедию более чем трехлетней давности, и не признает себя виновной. В суде ее защищает Айвар Пильв. Фото: Mailiis Ollino

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло три года назад в волости Хяэдемеэсте на шоссе Таллинн-Пярну-Икла прямо на глазах у семьи, возвращавшейся домой из парка развлечений «Лоттемаа» в Ригу. Обвинение в ответственности за совершение аварии выдвинуто в суде заслуженному врачу Аде Краак.

Одна пара навещала сестру женщины, живущую в Тарту. Покидая студенческий город во второй половине дня 22 июля, они останавливаются в торговом центре Lõunakeskus, заходят там в зоомагазин и в расположенный рядом McDonald's. Прежде чем вернуться домой в Пярну, они заезжают повидаться с родителями мужчины в Пука. Отвезят туда то, что купили в зоомагазине, и еду для младшего брата мужчины, которую он заказал в заведении фастфуда.

Затем они садятся в машину и отправляются домой. Мужчина за рулем, женщина сидит рядом с ним. Солнце светит, погода прекрасная. Их Volvo S80 едет по шоссе с обычной скоростью, около 90 километров в час.

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