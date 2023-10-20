ГАЛЕРЕЯ ⟩ Скульптура «Целующиеся студенты» вернулась на свое место в Тарту

Первоначально часть скульптуры должна была прибыть в Тарту в среду, когда в Эстонском национальном музее проходило вручение премии предпринимательства, а «Целующиеся студенты» должны были занять свое место перед главным входом в ERM.

«Скульптор Мати Кармин все еще хотел улучшить патинирование статуи, и в итоге статуя прибыла в Тарту только в четверг, - пояснил руководитель проекта строительства фонтана Юллар Юхансон из частной компании Tairi Ehitus. - К счастью, я учел, что сегодня мы начнем установку».

По мнению Юхансона, люди могут задаться вопросом, что же сделано за 600 тысяч евро, потраченных на ремонт фонтана, ведь всего нового глазом не видно. «Может показаться, что статую просто помыли. Однако, фактически корпус фонтана, а также все технологии и электроника совершенно новые», - рассказал руководитель проекта.

Юхансон все еще ждет освещение, которое должно было прийти несколько месяцев назад. Поскольку освещение задерживается, трудно сказать точную дату окончательного открытия фонтана.

«Мы еще не решили, когда состоится официальное открытие», - подтвердил руководитель департамента городского имущества Тарту Куннар Юргенсон.

Работы продолжатся до конца следующей недели.

«Если меня пригласят на открытие, то будет хорошо, но я не сильно расстроюсь, если не пригласят. Ведь я уже однажды был на открытии», - пошутил Юхансон.