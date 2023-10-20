Elisa предупреждает: мошенники совершают обманные звонки с нашего номера телефона

По словам руководителя отдела информационной безопасности компании Elisa Май Крафт, содержание мошеннических сообщений у разных абонентов разное, но конечная цель одна - получить персональные данные, заразить устройство клиента вредоносным ПО и/или получить доступ к его банковским счетам. Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия.

«Звонящие с этого номера телефона злоумышленники утверждают, что это сотрудник компании Elisa, и просят клиента подписать договор или предлагает загрузить приложение из Google Play», - сказала Крафт.

Звонки осуществляются как на эстонском, так и на русском языках.

Примеры мошеннических звонков клиентам: клиенту поступает звонок с номера Elisa, клиент отвечает. Клиенту сообщают, что он купил новый аппарат и теперь ему необходимо подписать договор, который он подписал при покупке телефона; звонок поступает с номера Elisa, и клиент принимает его. Клиент договорился о переводе своего номера к другому оператору и теперь ему необходимо подписать договор; клиенту поступает звонок с номера Elisa, и клиент принимает его. Сообщается, что клиент обратился с просьбой сменить номер телефона, кто-то получил доступ к его Smart-ID кодам, и ему советуют скачать приложение Google Play. Однако приложение заражено вредоносным ПО.