Elisa предупреждает: мошенники совершают обманные звонки с нашего номера телефона

В последние дни клиенты телекоммуникационной компании Elisa сообщают о мошеннических звонках с номера, идентичного номеру службы поддержки Elisa - 6 600 600.
По словам руководителя отдела информационной безопасности компании Elisa Май Крафт, содержание мошеннических сообщений у разных абонентов разное, но конечная цель одна - получить персональные данные, заразить устройство клиента вредоносным ПО и/или получить доступ к его банковским счетам. Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия.
«Звонящие с этого номера телефона злоумышленники утверждают, что это сотрудник компании Elisa, и просят клиента подписать договор или предлагает загрузить приложение из Google Play», - сказала Крафт.
Звонки осуществляются как на эстонском, так и на русском языках.
Примеры мошеннических звонков клиентам: клиенту поступает звонок с номера Elisa, клиент отвечает. Клиенту сообщают, что он купил новый аппарат и теперь ему необходимо подписать договор, который он подписал при покупке телефона; звонок поступает с номера Elisa, и клиент принимает его. Клиент договорился о переводе своего номера к другому оператору и теперь ему необходимо подписать договор; клиенту поступает звонок с номера Elisa, и клиент принимает его. Сообщается, что клиент обратился с просьбой сменить номер телефона, кто-то получил доступ к его Smart-ID кодам, и ему советуют скачать приложение Google Play. Однако приложение заражено вредоносным ПО.
В компании Elisa отметили, что если клиент получает подобный звонок и подозревает, что это попытка обмана, ему следует прервать разговор звонок и перезвонить самому по номеру 6 600 600. Таким образом, клиент может быстро проверить, действительно ли он разговаривает со службой поддержки Elisa.
В случаях, когда клиент все же сделал что-то по просьбе мошенника: загрузил программу, вошел в среду и/или ввел PIN-код, Elisa советует клиенту обратиться в свой банк и проверить, не было ли произведено неизвестных переводов с банковских счетов.
Также следует проверить, не создавалась ли новая учетная запись Smart-ID. Если клиент обнаружит, что это произошло, он может обратиться в службу поддержки Smart-ID по электронной почте help.ee@smart-id.com.
Следует убедиться и в том, что на компьютере не установлены неизвестные программы, например Anydesk, и проверить компьютер антивирусным решением.
Компания Elisa просит своих клиентов сообщать о случаях, когда они стали жертвами мошеннических сообщений, по электронной почте security@elisa.ee. В письме необходимо указать номер телефона, с которого звонили, время звонка и действия, предпринятые после звонка. Если в результате мошенничества клиент понес ущерб, ему следует обратиться в полицию.