Граница с Ливаном может стать новым фронтом Израиля

В среду «Хезболла» организовала в Бейруте акцию протеста Фото: EPA

Сегодня все в Ливане задаются вопросом, что предпримет «Хезболла». Эта группировка, как и ХАМАС, считается террористической в США, Великобритании и ряде других стран. Однако лидер «Хезболлы» Хассан Насралла с самого начала войны между ХАМАС и Израилем не сделал ни одного публичного заявления.

Впрочем, Наим Касым, второй по значимости человек в группировке, заявил, что она «полностью готова» и ее не запугают призывы США и других стран не встревать в конфликт. Но глубокая конспирация «Хезболлы» означает, что очень трудно определить, к чему именно она готовится.

В Израиле всегда относились к группировке «Хезболла», которая была создана в 1980-е годы и одновременно является общественным и политическим движением, как к куда более серьезной силе, нежели ХАМАС. В самом деле, группировка накопила огромный арсенал вооружений, включая высокоточные ракеты, способные поражать цели в глубине Израиля, и располагает десятками тысяч хорошо обученных и обстрелянных бойцов.

Однако до сих пор акции «Хезболлы» сводились к приграничным ударам вдоль разделительной линии, установленной ООН, которая служит неофициальной границей между Израилем и Ливаном.

Сейчас группировка по нескольку раз в день обменивается артиллерийским и ракетным огнем с Израилем, а союзные с ней палестинские группировки также предпринимают нападения, включая несколько попыток проникновения на территорию Израиля со стороны южного Ливана.