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Полиция: пропавший 53-летний Андо найден

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Elmo Riig

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 53-летнего Андо, который вышел из дома в четверг вечером и пропал.

Позавчера днем ​​Андо вышел из дома в волости Виймси, сказав родным, что собирается на работу. Поскольку его поведение отличалось от обычного, а его автомобиль и мобильный телефон были обнаружены брошенными возле дома, обеспокоенные родственники сообщили об исчезновении Андо в полицию.

Полиция начала прочесывать район. Было проверено и его место жительства. Для поисков также была задействована группа квадроциклов и дронов.

Сегодня утром в полицию сообщили, что Андо вернулся домой. 

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