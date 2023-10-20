Полиция: пропавший 53-летний Андо найден

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 53-летнего Андо, который вышел из дома в четверг вечером и пропал.
Позавчера днем Андо вышел из дома в волости Виймси, сказав родным, что собирается на работу. Поскольку его поведение отличалось от обычного, а его автомобиль и мобильный телефон были обнаружены брошенными возле дома, обеспокоенные родственники сообщили об исчезновении Андо в полицию.
Полиция начала прочесывать район. Было проверено и его место жительства. Для поисков также была задействована группа квадроциклов и дронов.
Сегодня утром в полицию сообщили, что Андо вернулся домой.