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ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения Андо

Postimees
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Андо.
Андо. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Андо, который вышел из дома в четверг вечером и пропал без вести.

Вчера днем ​​Андо вышел из дома в волости Виймси, сказав родным, что собирается на работу. Поскольку поведение мужчины отличалось от обычного, а его автомобиль и мобильный телефон были обнаружены брошенными возле дома, обеспокоенные родственники сообщили об исчезновении мужчины в полицию.

Полиция начала обыск в этом районе. На данный момент было проверено место жительства мужчины. Для поисков также была задействована группа квадроциклов и дронов.

У Андо худощавое телосложение, рост около 182 см. У него короткие седые волосы.

Всех, кто где-либо видел мужчину, просят сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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