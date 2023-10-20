ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения Андо

Вчера днем ​​Андо вышел из дома в волости Виймси, сказав родным, что собирается на работу. Поскольку поведение мужчины отличалось от обычного, а его автомобиль и мобильный телефон были обнаружены брошенными возле дома, обеспокоенные родственники сообщили об исчезновении мужчины в полицию.

Полиция начала обыск в этом районе. На данный момент было проверено место жительства мужчины. Для поисков также была задействована группа квадроциклов и дронов.

У Андо худощавое телосложение, рост около 182 см. У него короткие седые волосы.