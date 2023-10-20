Вырклаэв: завод масел – ошибка, но мы достроим его

«Правительство центристов, "Отечества" и EKRE приняло это решение в 2019-2020 годах, мы тогда были в оппозиции. Наша позиция на тот момент заключалась в том, что инвестиции в завод по производству сланцевого масла не должны были осуществляться, поскольку было ясно, что в долгосрочной перспективе это будет противоречить экологическим целям», - сказал Вырклаэв.