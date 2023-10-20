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Вырклаэв: завод масел – ошибка, но мы достроим его

Андрус Карнау
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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Sander Ilvest

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил Postimees, что правительство ищет способы закончить строительство нового завода Eesti Energia по производству сланцевого масла и заработать деньги.

«Правительство центристов, "Отечества" и EKRE приняло это решение в 2019-2020 годах, мы тогда были в оппозиции. Наша позиция на тот момент заключалась в том, что инвестиции в завод по производству сланцевого масла не должны были осуществляться, поскольку было ясно, что в долгосрочной перспективе это будет противоречить экологическим целям», - сказал Вырклаэв.

В марте 2020 года правительство Юри Ратаса приняло решение о внесении в уставный капитал Eesti Energia 125 миллионов евро на строительство завода. Остальные средства были вложены самой компанией.

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