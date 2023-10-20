МАРТ ЛААР ⟩ Освободите премьер-министра и отправьте ее куда-нибудь за границу

Разве не феноменально здорово, что такой умный и благородный человек, как Сийм Каллас, точно знает, что у нас в голове. И готов рассказать другим. Нам больше не нужно вообще ничего делать. Мало того: он также знает, о чем думает Урмас Рейнсалу, Алар Карис или кто-то еще. Он даже знает, какие предложения являются популистскими, а какие нет.

Хотя последнее просто: все предложения, исходящие от кого-то, кроме Партии реформ, являются популистскими, а предложения Партии реформ – нет. Я не настолько умен. Я не знаю, что в голове у Сийма Калласа. На самом деле, я даже не уверен, что когда-либо это знал.

Еще меньше я знаю, о чем думает руководство Партии реформ и думает ли оно вообще о чем-нибудь. Потому что, глядя на нынешние решения, или, скорее, на нерешительность, невольно начинает складываться такое впечатление. В какой-то момент подписывается коалиционное соглашение, в котором зарплаты учителей обещают повысить на такие-то суммы и в определенные сроки. Однако через четыре месяца выясняется, что их все-таки не будут повышать. Неудивительно, что обманутые школьные учителя грозят забастовкой.

Трудно сказать, страх ли это вообще что-либо решить или просто полная беспомощность. Не справились ни с жесткой экономией, ни с введением новых налогов.