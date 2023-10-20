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МАРТ ЛААР ⟩ Освободите премьер-министра и отправьте ее куда-нибудь за границу

Бюджет беспомощности
, историк, премьер-министр в 1992–1994 и 1999–2002 годах
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Обсуждение государственного бюджета правительством на мызе в Вихула.
Обсуждение государственного бюджета правительством на мызе в Вихула. Фото: Sander Ilvest
  • Все предложения, исходящие откуда-то, кроме Партии реформ, являются популистскими
  • Правительству можно помочь предложениями по сокращению расходов, но не предложением новых налогов
  • Уже некоторое время непонятно, есть ли у правительства вообще какой-либо план

Откуда исходят популистские предложения, что в голове у Сийма Калласа, и что мы должны думать о бюджете нашего государства, пишет дважды премьер-министр Март Лаар.

Разве не феноменально здорово, что такой умный и благородный человек, как Сийм Каллас, точно знает, что у нас в голове. И готов рассказать другим. Нам больше не нужно вообще ничего делать. Мало того: он также знает, о чем думает Урмас Рейнсалу, Алар Карис или кто-то еще. Он даже знает, какие предложения являются популистскими, а какие нет.

Хотя последнее просто: все предложения, исходящие от кого-то, кроме Партии реформ, являются популистскими, а предложения Партии реформ – нет. Я не настолько умен. Я не знаю, что в голове у Сийма Калласа. На самом деле, я даже не уверен, что когда-либо это знал.

Еще меньше я знаю, о чем думает руководство Партии реформ и думает ли оно вообще о чем-нибудь. Потому что, глядя на нынешние решения, или, скорее, на нерешительность, невольно начинает складываться такое впечатление. В какой-то момент подписывается коалиционное соглашение, в котором зарплаты учителей обещают повысить на такие-то суммы и в определенные сроки. Однако через четыре месяца выясняется, что их все-таки не будут повышать. Неудивительно, что обманутые школьные учителя грозят забастовкой.

Трудно сказать, страх ли это вообще что-либо решить или просто полная беспомощность. Не справились ни с жесткой экономией, ни с введением новых налогов.

Или вот правительство Каллас в один год принимает закон о семейных пособиях, а через полгода этот же закон отменяет. Еще людей вынуждают подсчитывать все лето величину неизбежно необходимого автомобильного налога, для того чтобы теперь прийти к пониманию, что в этом нет такой уж необходимости. Подобное полное забвение недавнего прошлого в медицине еще называют смертью мозга. Но наверняка медики здесь смогут поставить более точный диагноз.

Когда новое правительство пришло к власти, я высказал поддержку поставленной ими перед собой цели – сбалансированости бюджета – но опасался, что ожидаемый результат может оказаться не достижимым запланированным путем, т. е. распределением налогов. Короче говоря: сначала было бы неплохо дать экономике встать на ноги, а потом приступать к осуществлению своих социалистических экспериментов.

К сожалению, все получилось так, как я боялся. В борьбе с долговым бременем бралось только больше займов. Рейтинг Эстонского государства уже понижали при правительстве Каллас, и существует опасность, что это может быть сделано снова. Я предупредил, что ситуация серьезная, и предложил немедленно начать сокращение расходов. Однако правительство позволило продолжиться гонке расходов, и положение бюджета только ухудшилось. Трудно сказать, страх ли это вообще что-либо решать или просто полная беспомощность. Не справились ни с жесткой экономией, ни с введением новых налогов. При этом бизнес донимают всевозможными новыми правилами и мерами контроля.

Я также скажу, что правительству можно помочь предложениями по сокращению расходов, но не предложением новых налогов. Потому что крайне недальновидно разбрасываться новыми налогами в условиях углубляющегося экономического спада. Скорее стоило бы задуматься, не следовало бы Партии реформ отложить исполнение своего самого дорогостоящего предвыборного обещания, так же как нет смысла начинать новые грандиозные строительства, если не хватает денег для завершения текущих. Короче говоря, правительство поставило перед собой цель, не смогло ее достичь и теперь корректирует уже поставленную цель, чтобы облегчить ее. Удручающе.

И ситуация продолжает ухудшаться. Из-за неспособности договориться хоть о чем-либо, уже на следующий год накопилась куча нерешенных вопросов. Также нет уверенности, что деньги поступят в том объеме, который запланирован в бюджете. Таким образом, пустота, похоже, зияет не только в головах тех, кто принимает решения, но и в государственном бюджете.

Если кто-то захочет квалифицировать эту статью как пример риторики ненависти, то да, эта дичь приводит в бешенство.

Если как-то обобщить этот бюджет, то его можно назвать бюджетом некомпетентности. Качество управления Эстонией упало до неожиданно низкого уровня. Уже некоторое время неясно, есть ли у правительства вообще какой-либо план, куда оно хочет вести Эстонию, или же мы мчимся навстречу катастрофе по Rail Baltic с игрушечным машинистом.

Со взятыми на себя задачами не справляются, и вместо признания неудачи начинают рассказывать сказки о необходимости более длительного обсуждения и большего привлечения к взаимодействию. Хотя все понимают, что никто этого делать не собирается. Но тогда я позволю себе повзаимодействовать и представлю предложение о том, как подтолкнуть Эстонию в сторону хорошего бюджета. Освободите премьер-министра и отправьте ее куда-нибудь за границу, во всяком случае, как можно дальше от Эстонии. Глядишь, тогда правительство, наконец, начнет работать над тем, чтобы люди могли спокойно выполнять свою работу.

Если кто-то захочет квалифицировать эту статью как пример риторики ненависти, то да, эта дичь приводит в бешенство. Как будто Путина и ХАМАСа недостаточно.

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