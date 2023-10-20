Тынис Мёльдер ⟩ Центристы, переходите на нашу сторону!

Вместо того чтобы начинать конфронтацию, провоцировать эстоноязычных родителей и нагнетать напряженность, необходимо идти на сотрудничество, чтобы в ходе перехода не пострадало образование детей.

Во многих самоуправлениях Эстонии существовали школы с русским языком обучения, и независимо от решения государства, некоторые самоуправления, проявив волю и инициативу, сумели начать преобразование образовательной сети в полностью эстоноязычную. Таллинн должен сделать то же самое со своими 20 русскими или эстонско-русскими школами, в которых в этом учебном году обучается около 19 000 детей.

Это серьезная задача. Она не решится в одночасье. Для конкретных действий и шагов, чтобы полностью перейти к обучению на эстонском уже в 2024 году, нужна воля и желание. Необходимо сотрудничество между местными самоуправлениями и государством. Знание государственного языка имеет решающее значение и дает возможность интегрировать русскоязычную молодежь. У таллиннских градоначальников нет такой воли. Недопустимо втягивать детей и их родителей в политические игры, чтобы сорвать крупнейшую образовательную реформу в Эстонии.