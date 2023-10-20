Тынис Мёльдер ⟩ Центристы, переходите на нашу сторону!

Мы переходим к образованию на эстонском языке, нравится нам это, или нет. Закон принят. С этим должна смириться Центристская партия, в том числе и мэрия Таллинна, пишет депутат Рийгикогу и бывший центрист Тынис Мёльдер («Отечество»).
Вместо того чтобы начинать конфронтацию, провоцировать эстоноязычных родителей и нагнетать напряженность, необходимо идти на сотрудничество, чтобы в ходе перехода не пострадало образование детей.
Во многих самоуправлениях Эстонии существовали школы с русским языком обучения, и независимо от решения государства, некоторые самоуправления, проявив волю и инициативу, сумели начать преобразование образовательной сети в полностью эстоноязычную. Таллинн должен сделать то же самое со своими 20 русскими или эстонско-русскими школами, в которых в этом учебном году обучается около 19 000 детей.
Это серьезная задача. Она не решится в одночасье. Для конкретных действий и шагов, чтобы полностью перейти к обучению на эстонском уже в 2024 году, нужна воля и желание. Необходимо сотрудничество между местными самоуправлениями и государством. Знание государственного языка имеет решающее значение и дает возможность интегрировать русскоязычную молодежь. У таллиннских градоначальников нет такой воли. Недопустимо втягивать детей и их родителей в политические игры, чтобы сорвать крупнейшую образовательную реформу в Эстонии.
Переход на эстоноязычное образование начнется в сентябре 2024 года. К этому сроку он не будет завершен, но процесс реорганизации образовательной сети только начинается, и все узкие места придется преодолевать в сотрудничестве с местными самоуправлениями и государством. Если с нового учебного года изучение и преподавание на эстонском языке в первом и четвертом классах станет обязательным, это не означает автоматического перехода на эстонский язык обучения во всей школе. В этой школе происходят серьезные изменения, и самоуправление должно всячески поддерживать детей и их родителей. Руководители школы и учителя должны получать помощь и мотивацию в этом процессе.
Угроза таллиннских городских властей, что со следующего года дети с родным эстонским языком будут зачисляться в русскоязычные школы, неприемлема. Ни одно местное самоуправление не может и не должно направлять эстоноязычного ребенка в школу с русским языком обучения без согласия его родителей. Определение ребенка в школу - это не дело случая, а взвешенное решение, принимаемое совместно самоуправлением и родителем. Именно поэтому фракция «Отечества» в горсобрании инициировала также законопроект, согласно которому эстоноязычный ребенок будет определяться в школу, которая уже эстоноязычная.
Руководство и лидеры Центристской партии должны четко заявить, готовы ли они соблюдать существующие законы и делать все возможное для того, чтобы переход на эстоноязычное образование прошел в Таллинне, Нарве и Маарду безболезненно. Во многом это зависит от руководителей местных самоуправлений. Почему-то до сих пор наблюдается лишь оглушительное молчание!