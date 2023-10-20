Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 20 октября: кто из отечественных политиков попадался нетрезвым, как проходит адаптация русскоязычного ребенка в эстонской школе, Тарту — европейская столица культуры-2024 и один день из жизни будущей топ-модели
Сегодня в выпуске:
- Совместимы ли алкоголь и политика? Ночной скандал в Рийгикогу заставил вспомнить о других случаях, когда видные лица местной политической сцены были замечены в дружбе с «зеленым змием»
- Местные новости: рейтинг партии Isamaa вернулся на уровень конца прошлого века; жители страны отдали в этом году мошенникам уже пять миллионов евро; зарегистрирован первый случай гриппа, коронавирус тоже не сдает позиций
- Русскоязычный ребенок в школе с эстонским языком обучения - через год такая ситуация станет повсеместной, но не редкость уже и сейчас. Наша корреспондент выясняла, как происходит адаптация и интеграция школьника, не владеющего госязыком
- Тарту станет в 2024-м году Европейской столицей культуры. Что войдет в программу мероприятий, сколько гостей ожидается в регионе и как это повлияет на его экономику, разбирался наш специальный корреспондент.
- Сообщения со всего света: про атаку военной базы США в Сирии, шторм в Шотландии и рекорд по самому громкому в мире мурлыканью
- Как стать манекенщицей для модных показов? Эстония уже дарила миру несколько топ-моделей, скоро ли появится новое поколение? Наша съемочная группа познакомилась с будущей звездой мировых подиумов и выясняла, насколько сложно пробиться в этом мире
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 20 октября.