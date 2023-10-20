«Новости в 7» за 20 октября: кто из отечественных политиков попадался нетрезвым, как проходит адаптация русскоязычного ребенка в эстонской школе, Тарту — европейская столица культуры-2024 и один день из жизни будущей топ-модели

Сегодня в выпуске:

- Совместимы ли алкоголь и политика? Ночной скандал в Рийгикогу заставил вспомнить о других случаях, когда видные лица местной политической сцены были замечены в дружбе с «зеленым змием»

- Местные новости: рейтинг партии Isamaa вернулся на уровень конца прошлого века; жители страны отдали в этом году мошенникам уже пять миллионов евро; зарегистрирован первый случай гриппа, коронавирус тоже не сдает позиций

- Русскоязычный ребенок в школе с эстонским языком обучения - через год такая ситуация станет повсеместной, но не редкость уже и сейчас. Наша корреспондент выясняла, как происходит адаптация и интеграция школьника, не владеющего госязыком

- Тарту станет в 2024-м году Европейской столицей культуры. Что войдет в программу мероприятий, сколько гостей ожидается в регионе и как это повлияет на его экономику, разбирался наш специальный корреспондент.

- Сообщения со всего света: про атаку военной базы США в Сирии, шторм в Шотландии и рекорд по самому громкому в мире мурлыканью

- Как стать манекенщицей для модных показов? Эстония уже дарила миру несколько топ-моделей, скоро ли появится новое поколение? Наша съемочная группа познакомилась с будущей звездой мировых подиумов и выясняла, насколько сложно пробиться в этом мире