Разведка Эстонии: боеприпасов хватит армии РФ еще на год с лишним

«На этой неделе появилась информация о поставках боеприпасов в Россию из Северной Кореи. Якобы в город Тихорецк в Краснодарском крае прибыло до 1000 стандартных морских контейнеров с грузом», - заявил Разведывательный центр Сил обороны в своей сводке.

Учитывая, что один подобный контейнер вмещает 300–350 выстрелов к 152-мм орудиям, эстонская разведка полагает, что Россия получила 300 000–350 000 комплектов боеприпасов. Среднесуточный настрел российской артиллерии составляет 10 000 выстрелов, таким образом этого количества боеприпасов хватит примерно на месяц.

Согласно подсчетам разведывательного центра Сил обороны, у РФ еще остается примерно 4 миллиона боеприпасов. «При относительно малой интенсивности работы артиллерии (10 000 выстрелов в сутки) этого запаса хватит на год с лишним, - считает Разведывательный центр. - Таким образом, эти поставки не говорят об отчаянном положении с боеприпасами, а о накоплении ресурсов. Также это свидетельствует о готовности и конкретной подготовке России к затяжной войне».