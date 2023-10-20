Цахкна: хорошо иметь такого друга и союзника, как Канада

Глава МИД Маргус Цахкна встретился в пятницу в Оттаве со своей коллегой Мелани Жоли и обсудил с ней усиление двустороннего сотрудничества и актуальные геополитические вызовы.
«У Эстонии и Канады отличные отношения, что подтверждает как недавнее решение Канады открыть в Таллинне посольство, так и ее вклад в безопасность и экономическое развитие нашего региона в целом, - отметил Цахкна. - В нынешней сложной обстановке в сфере безопасности хорошо, когда есть настолько хороший друг и союзник, как Канада, чья непоколебимая поддержка Украины заслуживает высокой оценки».
По словам Цахкна, крайне важно, чтобы в будущем в Европе не было больше серых зон. «Нужно создать новую европейскую структуру безопасности, а ее важнейшая составляющая - членство Украины в НАТО и ЕС», - сказал он.
Цахкна и Жоли взаимно поделились планами по использованию замороженных российских активов. «Россия принесла Украине разрушительный ущерб, агрессор должен оплатить восстановление Украины», - сказал Цахкна.
Министры также обсудили потенциальное сотрудничество в сфере кибербезопасности и борьбе с дезинформацией. По словам Цахкна, лучший пример экономического сотрудничества между странами - завод, который канадская компания Neo Performance Materials строит в Ида-Вирумаа. «Завод по производству магнитов поддержит стратегически важный регион и придаст Ида-Вирумаа новое дыхание», - сказал Цахкна.