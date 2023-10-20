Министерство образования и науки подготовило образец типового плана действий для русских школ

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что руководители школ должны представить в министерство план действий по переходу своей школы или школ не позднее 31 марта 2024 года.

Руководитель отдела по переходу на обучение на эстонском языке Министерства образования и науки Ингар Дуболазов отметил, что план действий каждой школы, в которой будет осуществляться переход, послужит для министерства инструментом, помогающим планировать подготовку учителей, повышение квалификации и обучение эстонскому языку.

«Этот же план действий является важным инструментом для руководителей школ при планировании кадрового обеспечения на долгосрочную перспективу, чтобы переход на обучение на эстонском языке был осуществлен как можно лучше», - сказал Дуболазов.

Министерство ожидает планов действий только от школ. Поскольку детские сады будут осуществлять переход сразу, они не обязаны представлять свои планы действий в министерство, но это не означает, что руководитель не может запросить у детских садов их собственные планы действий.