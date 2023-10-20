ДТП в Таллинне: между водителями произошла драка

По предварительной информации, причиной драки стало столкновение автомобилей Volvo и Audi на улице Мадара. После столкновения водитель Audi вышел из своей машины и напал на водителя Volvo.

После драки водитель Volvo был осмотрен врачами скорой помощи на месте происшествия, он был трезв и в госпитализации не нуждался. По словам начальника Ляэне-Харьюского отделения полиции Марко Кисленко, у водителя Audi были признаки алкогольного опьянения. Он был задержан и против него возбуждено уголовное дело.