ДТП в Таллинне: между водителями произошла драка

Сегодня около 17:00 в Центр тревоги поступило сообщение о драке между двумя водителями в районе Кристийне.
По предварительной информации, причиной драки стало столкновение автомобилей Volvo и Audi на улице Мадара. После столкновения водитель Audi вышел из своей машины и напал на водителя Volvo.
После драки водитель Volvo был осмотрен врачами скорой помощи на месте происшествия, он был трезв и в госпитализации не нуждался. По словам начальника Ляэне-Харьюского отделения полиции Марко Кисленко, у водителя Audi были признаки алкогольного опьянения. Он был задержан и против него возбуждено уголовное дело.
«Все точные обстоятельства этого происшествия еще выясняются, но ясно одно: нервозности и злости на дороге не место», - сказал Кисленко. Он добавил, что какие бы ситуации ни возникали в пробках в часы пик, водители должны сохранять спокойствие и трезвый рассудок, даже если они торопятся.