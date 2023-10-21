Весной в Хааберсти расцветет море цветов

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что луковицы были посажены на этой неделе, так как сейчас подходящее время для посадки ранних весенних цветов.

«Посадка цветов стала символическим подарком в честь предстоящего юбилея Вяйке-Ыйсмяэ, который будет отмечаться в следующем году. Что может быть лучшим подарком для района с названием Вяйке-Ыйсмяэ, которое с эстонского переводится как "маленькая цветочная гора", как не цветы? Крокусы - красивые весенние цветы, которые начинают цвести в начале весны, и сразу после таяния снега все жители района смогут насладиться их цветением», - сказал старейшина района. Он добавил, что в посадке участвовали только сотрудники управы района, чтобы совместно внести свой вклад в подарок району.

Посадка луковиц крокусов около пруда в Вяйке-Ыйсмяэ. Фото: Управа Хааберсти.

Всего у пруда Ыйсмяэ было посажено 7500 луковиц крокусов. Цветы стали символическим подарком от управы района Хааберсти в честь 50-летия Вяйке-Ыйсмяэ, который будет отмечаться в следующем году.