Весной в Хааберсти расцветет море цветов

На этой неделе сотрудники управы района Хааберсти посадили у берега пруда Ыйсмяэ 7500 луковиц крокусов. Эта инициатива стала символическим подарком управы района Хааберсти в честь предстоящего юбилея микрорайона Вяйке-Ыйсмяэ.
Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что луковицы были посажены на этой неделе, так как сейчас подходящее время для посадки ранних весенних цветов.
«Посадка цветов стала символическим подарком в честь предстоящего юбилея Вяйке-Ыйсмяэ, который будет отмечаться в следующем году. Что может быть лучшим подарком для района с названием Вяйке-Ыйсмяэ, которое с эстонского переводится как "маленькая цветочная гора", как не цветы? Крокусы - красивые весенние цветы, которые начинают цвести в начале весны, и сразу после таяния снега все жители района смогут насладиться их цветением», - сказал старейшина района. Он добавил, что в посадке участвовали только сотрудники управы района, чтобы совместно внести свой вклад в подарок району.
Всего у пруда Ыйсмяэ было посажено 7500 луковиц крокусов. Цветы стали символическим подарком от управы района Хааберсти в честь 50-летия Вяйке-Ыйсмяэ, который будет отмечаться в следующем году.
В 1968 году архитекторы Март Порт и Малле Меэлак разработали планировку жилого района Вяйке-Ыйсмяэ. Застройка 150-гектарной территории началась в 1973 году, и в Вяйке-Ыйсмяэ планировалось разместить 45 000 жителей. Согласно данным регистра населения, на 1 октября 2023 года население Хааберсти составляет 50 477 человек, из которых больше половины проживает в Вяйке-Ыйсмяэ.