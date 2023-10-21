ФОТО ⟩ На улице Луйзе в Таллинне начнется строительство двух зданий - жилого и офисного

Bigbank, предоставив кредит на сумму 3,6 миллиона евро, финансирует новый проект компании Capital Mill по развитию недвижимости в центре Таллинна на улице Луйзе. Строительство двух зданий, расположенных рядом с Тынисмяги, всего в 600 метрах от площади Вабадузе и Тоомпеа, завершится к концу следующего года.

В популярном и престижном микрорайоне Кассисаба, на земельном участке по адресу Луйзе, 13 будут построены два здания. Жилой дом на 14 квартир будет расположен на тихой тупиковой улице, в стороне от городского шума, а офисное здание планируется построить ближе к улице Луйзе. В обоих четырехэтажных зданиях будут высокие – до 2,8 метра – потолки.

Офисное здание, выходящее на шумную улицу Луйзе. Фото: Capital MIll

«Мы намерены внести свой вклад в сохранение характерных особенностей этого района – у домов будут эксклюзивные деревянные фасады и интересная архитектура. Будущим жильцам понадобится всего пять минут, чтобы пройти мимо деревянных домов и оказаться в Старом городе, на Тынисмяги или в Кристийне. Дополнительную ценность и соответствие требованиям современности будет обеспечивать подземная парковка для автомобилей и велосипедов, рядом с которой разместятся кладовые. Для спуска на подземный этаж предусмотрен лифт», – сказал, описывая будущие здания, исполнительный директор Capital Mili Каарел Лойгу.

Жилой дом на тихом тупике, но все равно на Луйзе. Фото: Capital MIll

«За последний год на рынке недвижимости произошло много изменений, и новые проекты от сильных застройщиков определенно еще больше выделяются на этом фоне, особенно если они эксклюзивные и находятся в хорошем месте», – сказал представитель Bigbank Аймар Роосалу, комментируя решение о финансировании домов на улице Луйзе.