Как сохранить воздух в помещении чистым: четыре напасти, с которыми приходится бороться

Пришло время вспомнить о главных факторах загрязнения воздуха и том, как их избежать.

Газовая плита

Во многих домах на кухне стоят газовые плиты. В особенности высока вероятность того, что готовить придется на газовой плите, если дом старый.

Использование газовой плиты может плохо сказываться на воздухе в помещении и даже причинить вред здоровью, поскольку при готовке на газу мы вдыхаем диоксид азота, монооксид углерода и формальдегид. Помимо того, что все эти вещества канцерогенны, они также повышают риск возникновения астмы и снижают кровяное давление.

Исследования показывают, что в домах с газовой плитой воздух может быть загрязнен даже больше, чем, к примеру, в городе, поскольку газы проникают в помещение даже тогда, когда плита не используется. Газовую плиту следует по возможности заменить на индукционную либо, по крайней мере, включать во время готовки мощную вытяжку, чтобы снизить концентрацию загрязняющих веществ в помещении.

Курение в помещении