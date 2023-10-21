Как сохранить воздух в помещении чистым: четыре напасти, с которыми приходится бороться

Наступившее похолодание – не лучшая мотивация для того, чтобы проводить время на свежем воздухе. Многие из нас большую часть дня стараются быть в тепле четырех стен – дома, в школе, на работе. Циркуляция воздуха в помещениях, как правило, оставляет желать лучшего, из-за чего обостряются различные проблемы со здоровьем, вызываемые загрязняющими воздух веществами.
Пришло время вспомнить о главных факторах загрязнения воздуха и том, как их избежать.
Газовая плита
Во многих домах на кухне стоят газовые плиты. В особенности высока вероятность того, что готовить придется на газовой плите, если дом старый.
Использование газовой плиты может плохо сказываться на воздухе в помещении и даже причинить вред здоровью, поскольку при готовке на газу мы вдыхаем диоксид азота, монооксид углерода и формальдегид. Помимо того, что все эти вещества канцерогенны, они также повышают риск возникновения астмы и снижают кровяное давление.
Исследования показывают, что в домах с газовой плитой воздух может быть загрязнен даже больше, чем, к примеру, в городе, поскольку газы проникают в помещение даже тогда, когда плита не используется. Газовую плиту следует по возможности заменить на индукционную либо, по крайней мере, включать во время готовки мощную вытяжку, чтобы снизить концентрацию загрязняющих веществ в помещении.
Курение в помещении
Несмотря на то, что в Эстонии запрещено курить в общественных помещениях, многие люди не любят терпеть неудобства, и продолжают курить в помещении или в автомобиле. Особенно актуально это для осенне-зимнего периода, когда выходить на холод не всегда хочется. Дым, возникающий при сгорании сигареты, содержит тысячи веществ, из них около ста химикатов представляют опасность и могут вызывать многочисленные проблемы со здоровьем, в том числе рак, заболевания сердца и воспаление легких.
Угарный же газ, бутан и аммиак оказывают влияние также и на пассивных курильщиков. Со временем вещества накапливаются и становятся причиной низкого качества воздуха в помещении, что негативно сказывается на нашем здоровье.
Не лучшим решением является и курение в окно или кухонную вытяжку, поскольку и в таком случае частицы дыма и неприятный запах впитываются в мебель. Люди, которые часто и регулярно курят в помещении, также вынуждают быть пассивными курильщиками своих близких и соседей. Особенно вредно пассивное курение для беременных и детей, а также для людей с заболеваниями сердца и астмой, поскольку именно для этих категорий людей качество воздуха особенно важно.
Для собственного здоровья и здоровья близких людей следует отказаться от курения. Если полностью бросить сложно, то заменить сигареты можно какой-либо альтернативой наподобие никотиновых подушечек или изделия из нагреваемого табака, при использовании которых не происходит горения и не возникает дым, из-за чего они причиняют меньше вреда, чем классические сигареты.
Бытовая химия
Большинство людей делает уборку дома каждую неделю, и иногда с загрязнениями бывает сложно справиться без сильной бытовой химии. Как бы приятно дом ни выглядел после уборки, если в воздухе витает интенсивный запах так называемой химии, это может иметь неприятные последствия для здоровья – могут возникнуть головокружение, аллергия и даже более серьезные последствия.
Наиболее распространенными чистящими средствами являются, например, хлорка и уксус, при применении которых в воздух высвобождаются опасные пары. Важно обращать внимание на состав чистящих средств и по возможности использовать более натуральные альтернативы. Остатки чистящего средства следует обязательно удалить с поверхности после использования. Также после уборки важно тщательно проветрить помещение.
Плесень
Фактором, оказывающим негативное влияние на воздух в помещении, является и плесень. Как правило, она образуется в помещениях с недостаточной вентиляцией и чересчур высоким уровнем влажности. Плесень содержит аллергены и микотоксины – производимые плесневыми грибами ядовитые вещества. Особую опасность они представляют потому, что не видны невооруженным глазом и незаметно для нас перемещаются по воздуху, а при вдыхании могут вызывать аллергии и проблемы с дыханием.
Вентиляционная система станет хорошим вложением в борьбе за чистый воздух. Также можно порекомендовать регулярно делать дома уборку, удаляя плесень и принимая меры по ее предотвращению.