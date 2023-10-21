Пост Гатиса* о «нечестных и бессовестных арендаторах», дополненный описанием ситуации и фотографиями, вызвал широкий резонанс в соцсетях. В свою очередь многодетная семья, арендовавшая квартиру, считает, что в сказанном Гатисом «так много лжи», но больше всего семью ранило, что после негативной публикации дети в школе столкнулись с моббингом. По словам Гатиса, арендаторы остались должны почти 1000 евро. Бывшие арендаторы считают, что им в сложный момент не пошли навстречу и они не единственные - в Латвии много семей, которым не хватает денег, поэтому дети должны переезжать из одной съемной квартиры в другую, пишет Rus.TVNET.

«Если бы у меня на счету был миллион - черт с ними, но из-за их низменных и нечестных действий мы меньше можем позволить себе купить что-то детям. Почему их дети важнее моих?»

По словам Гатиса, он предал огласке этот печальный опыт, поскольку у него сложилось впечатление, что семья, с которой он имел дело, не просто переоценила свои возможности по аренде жилья, а «поняла, что им это сойдет с рук, и стала вести такой образ жизни - жить в одном месте, не платить, свинячить, а потом снимать жилье в другом месте».