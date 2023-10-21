Фото ⟩ Девять лет помогал людям: полиция проводила на заслуженный отдых служебную собаку

Сотрудничество работающих в отделении полиции на Хийумаа кинолога Кетлин Пялли и служебной собаки Ген-Чи-Исака началось еще в 2014 году. Под присмотром Кетлин Исак превратился в сообразительную полицейскую собаку, которая умеет брать след и обнаруживать наркотические вещества.

Исак и Кетлин получили несколько наград и признаний. По словам кинолога, самые запоминающиеся случаи — это те, когда находили нуждающихся в помощи людей. Острый нос Исака также много раз находил запрещенные вещества.