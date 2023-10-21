Фото ⟩ Найдена самая большая тыква Латвии

Второе место получила 258,5-килограммовая тыква Гунты Кузмицки из Добельского края, а третье - 225-килограммовая тыква Линды Кузмицки.

Четвертое место заняла другая тыква Ингриды Кузмицки весом 212,5 килограмма, а пятое и шестое места - тыквы, выращенные Гатой Бадовской, весом 184,5 и 166,5 килограмма из Кулдигского края.

На седьмом месте тыква Ирины Бадовской весом 155,5 кг, на восьмом - тыква Дайны Бадовской весом 147,5 кг, на девятом - тыква Ирины Бадовской весом 141 кг, а замкнула десятку победителей другая тыква Дайны Бадовской весом 139,5 кг.

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Организаторы добавляют, что в этом году тыквенные лидеры были отмечены также в трех новых номинациях - «Лидер по окружности», «Лидер по форме» и «Лидер по цвету».

Жюри, в состав которого вошли шеф-повар Раймонд Зоммерс, ведущий утренней программы Zoopasta на радио Star FM Янис Романовскис и эксперт Рижского национального зоопарка Марис Лиелкалнс, присвоило звание «Лидер по окружности» тыкве Ингриды Кузмицки, а титул «Лидер по форме» - тыкве Дайны Бадовской. Награду «Лидер по цвету» получила тыква, выращенная Гатой Бадовской.

Заведующая отделом коллекций животных Рижского национального зоопарка Гуна Витола сообщает, что в пятницу тыквы предложили гривистым волкам, а на следующей неделе их попробуют и другие животные зоопарка.

В этом году на «Крупнейшем тыквенном чемпионате Латвии» было представлено 25 тыкв из Адажского, Айзкраукльского, Диенвиккурземского, Добельского, Кулдигского, Прейльского, Вентспилсского и Виеситского краев. На финал чемпионата в Рижском национальном зоопарке были привезены десять тыкв-финалистов, а в измерении и взвешивании помогали латвийские силачи Дайнис Загерис и Марис Криевелис.