Главный торговый партнер. Насколько зависима экономика России от Китая?

За более чем полтора года с начала войны и введения первых санкций Россия все же смогла развернуть часть торговых потоков на восток — прежде всего, Китай. Отсюда в страну стали поставляться разнообразные товары, включая автомобили и промышленные станки.

Первый военный год завершился рекордным уровнем товарооборота между Россией и Китаем — его сумма превысила $190 млрд, увеличившись почти на 30% год к году (данные Главного таможенного управления КНР). Сейчас тенденция к росту только сохраняется: за девять месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг $176,4 млрд (+29,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Во время пресс-конференции в Пекине Путин заявил, что сегодняшний объем российско-китайского товарооборота «реально впечатляет». «Мы ставили перед собой задачу добиться 200 млрд долларов в 2024 году, — сказал он. — Когда мы в 2019 году это сформулировали, я скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно, потому что на тот момент времени товарооборот у нас был 100 млрд. А сейчас с опережением графика — уже 200 [млрд долларов]»

Таможенные службы не раскрывают разбивку по категориям товаров, которые Китай поставляет в Россию.