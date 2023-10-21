ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Джо Байден провел четкую параллель между Эстонией и Израилем

Сначала Байден отправился в Израиль, который в очень быстром режиме стал зоной боевых действий, и подтвердил, что жители Израиля не одиноки в отражении нападения ХАМАС (и сдерживании других возможных агрессоров).

Затем Байден выступил с необычным посланием из своего кабинета в Белом доме, в котором он подвел под общий знаменатель страны, живущие перед лицом угрозы со стороны России (включая Эстонию, которую он упомянул), и Израиль, сражающийся с исламистами. Он напомнил, что в обоих случаях речь идет о демократиях, которые их сосед хочет уничтожить раз и навсегда.