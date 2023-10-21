ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Джо Байден провел четкую параллель между Эстонией и Израилем

Президент США Джо Байден на этой неделе сделал два экстраординарных шага, которыми он вселил надежду на то, что Вашингтон не планирует «руководить с заднего сиденья» разрешением крупнейших кризисов в полыхающем мире, а готов сам взять в руки пожарный шланг и направить струю на бушующее пламя.
Сначала Байден отправился в Израиль, который в очень быстром режиме стал зоной боевых действий, и подтвердил, что жители Израиля не одиноки в отражении нападения ХАМАС (и сдерживании других возможных агрессоров).
Затем Байден выступил с необычным посланием из своего кабинета в Белом доме, в котором он подвел под общий знаменатель страны, живущие перед лицом угрозы со стороны России (включая Эстонию, которую он упомянул), и Израиль, сражающийся с исламистами. Он напомнил, что в обоих случаях речь идет о демократиях, которые их сосед хочет уничтожить раз и навсегда.
Однако в обоих случаях Байден подчеркнул еще одну вещь: даже в сильнейшем шоке от испытанного гнева нельзя дегуманизировать отношение к палестинцам, которые не равны ХАМАС.