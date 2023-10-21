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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Китай пытается помочь России выйти из международной изоляции

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Израилю сложно отказаться от наземного наступления
  • Пекин анонcировал китайско-российский мирный план для Израиля и палестинцев
  • Россия перебросила четыре истребителя МиГ-31 на аэродром Бельбек в Крыму

Спецпредставитель Китая по Ближнему Востоку сообщил, что КНР вместе с Россией планирует разработать мирный план для Израиля и палестинцев. В качестве основной причины конфликта спецпредставитель Китая называет тот факт, что права палестинцев до сих пор не были гарантированы. Вряд ли Россия и КНР смогут сейчас занять центральную позицию в решении конфликта в секторе Газа, но все же не следует считать заявление Пекина чистым троллингом, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

ХАМАС объявил об освобождении двух заложников, граждан США, которое стало возможным при посредничестве Катара. Таким образом предпринимается попытка установить канал посредничества через Катар и дать сигнал, в первую очередь - Вашингтону, о том, что какой-то переговорный процесс возможен. Настоящая же цель ХАМАС состоит в том, чтобы выиграть время и максимально отсрочить израильское вторжение в сектор Газа, а также запустить своего рода дипломатический процесс по сдерживанию Израиля. Благодаря такому процессу ХАМАС также сможет претендовать на получение статуса стороны в конфликте.

Израильские министры и другие высокопоставленные военные чиновники почти ежедневно объявляют о скором начале наземной операции в секторе Газа. Общий контекст не благоприятствует такой операции. Эти заявления в первую очередь призваны нервировать противника, кроме того, своих солдат тоже надо держать в боеготовности. По всей вероятности, Израилю будет трудно отказаться от этого вторжения, поскольку невозможно эффективно парализовать структуры ХАМАС одними только авиаударами. В политическом плане отказ от вторжения также покажет слабость Израиля и может поощрить ХАМАС к организации новых атак в будущем.

Спецпредставитель Китая по Ближнему Востоку сообщил, что КНР вместе с Россией планирует разработать мирный план для Израиля и Палестины. В качестве основной причины конфликта спецпредставитель Китая называет тот факт, что права палестинцев до сих пор не были гарантированы. Вряд ли Россия и Китай смогут сейчас занять центральную позицию в решении конфликта в секторе Газа, но все же не следует считать заявление Пекина чистым троллингом. Китай пытается создать для России возможности по возвращению в глобальные международные отношения.

Вчера в украинских СМИ появилась информация, основанная на разведывательных источниках, о том, что Россия перебросила на аэродром Бельбек в Крыму четыре истребителя МиГ-31. Это действие соответствует обещанию президента России, озвученному в Пекине, согласному которому российские ВВС будут регулярно патрулировать Черноморский регион самолетами, оснащенными ракетами «Кинжал». МиГ-31 на это способны и ранее они уже обстреливали такими ракетами территорию Украины. Но это также и несколько рискованная затея, поскольку Украина в прошлом успешно атаковала аэродром в Бельбеке, поэтому можно допустить, что это демонстративное патрулирование не продлится долго.

Сегодня ночью российская армия нанесла ракетный удар по центральным и южным регионам Украины, используя как крылатые, так и баллистические ракеты. Кроме того, россияне пытались ввести в замешательство украинскую ПВО, одновременно нанося удары и так называемыми планирующими бомбами. Никакой информации о последствиях ударов пока не опубликовано.

На фронтах продолжались наступательные действия российской армии.

Атаки российской армии в направлении Сватово и Северодонецка были активны, но успеха не принесли. В этом регионе потери российских войск весьма высоки, особенно в бронетехнике.

В районе Бахмута российских контрвыпадов было предпринято несколько больше, чем в предыдущие недели, но это не повлекло за собой изменений в дислокации войск.

Под Донецком количество российских атак и активность в районе Авдеевки снизились, поэтому и потери россиян в этом районе стали меньше. В целом российской армии удалось незначительно улучшить свои позиции к северу от Авдеевки. В настоящий момент, судя по всему, российское командование направляет туда для ведения боев новые резервы.

В районе Марьинки продолжаются рутинные попытки наступления российских войск, но добиться изменения ситуации россянам не удалось.

На Южном фронте российская армия также пытается активными контратаками вернуть себе инициативу, но существенного прогресса у них нет. Украинские войска продолжают наступление в направлении Токмака, но особых успехов украинцы вчера добиться не смогли.

На восточном берегу Днепра украинские войска закрепляют свои позиции, одновременно занимая плацдармы и на другом берегу. Российская армия смогла ответить на эту деятельность только авиаударами. Похоже, что российская армия не имеет боеспособных резервов для ликвидации этих украинских плацдармов, так как все главные силы россиян ведут борьбу на Южном фронте против украинского наступления. Однако превосходство российской стороны в воздухе не позволяет украинцам всерьез задуматься о строительстве постоянного понтонного моста для пересечения Днепра.

Поскольку активность атак российской армии вчера немного снизилась, ее потери также были несколько меньшими. По данным украинского Генштаба, российская армия все же потеряла убитыми 790 человек. Вместе с ранеными количество потерь составляет в общей сложности более двух батальонных тактических групп.

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