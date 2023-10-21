ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Китай пытается помочь России выйти из международной изоляции

Вчера в украинских СМИ появилась информация, основанная на разведывательных источниках, о том, что Россия перебросила на аэродром Бельбек в Крыму четыре истребителя МиГ-31. Это действие соответствует обещанию президента России, озвученному в Пекине, согласному которому российские ВВС будут регулярно патрулировать Черноморский регион самолетами, оснащенными ракетами «Кинжал». МиГ-31 на это способны и ранее они уже обстреливали такими ракетами территорию Украины. Но это также и несколько рискованная затея, поскольку Украина в прошлом успешно атаковала аэродром в Бельбеке, поэтому можно допустить, что это демонстративное патрулирование не продлится долго.

Сегодня ночью российская армия нанесла ракетный удар по центральным и южным регионам Украины, используя как крылатые, так и баллистические ракеты. Кроме того, россияне пытались ввести в замешательство украинскую ПВО, одновременно нанося удары и так называемыми планирующими бомбами. Никакой информации о последствиях ударов пока не опубликовано.

На фронтах продолжались наступательные действия российской армии.

Атаки российской армии в направлении Сватово и Северодонецка были активны, но успеха не принесли. В этом регионе потери российских войск весьма высоки, особенно в бронетехнике.

В районе Бахмута российских контрвыпадов было предпринято несколько больше, чем в предыдущие недели, но это не повлекло за собой изменений в дислокации войск.