УЕФА наказал Литву за антипутинские кричалки фанатов, игроки готовы оплатить штраф

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) наказал Литовский футбольный союз штрафом в 10 000 евро за кричалки в адрес Владимира Путина, при этом один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас призвал болельщиков продолжать в том же духе.