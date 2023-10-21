Эксперт: почему растет задолженность по ремонту многоквартирных домов советского времени

Согласно директиве Европейского союза по сокращению затрат на электроэнергию в многоквартирных домах к 2050 году, в кошельке квартирного товарищества (КТ) среднего по размеру многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию до 2000 года и еще не пережившего реновацию, должно быть не менее 1,5 миллионов евро на ремонт.

Это означает, что жители многоквартирного дома в Таллинне или Тарту, реконструированного при поддержке структурных фондов ЕС, будут дополнительно платить по кредиту ежемесячно примерно 100-150 евро за квартиру, плюс все обычные расходы по квартплате. Предполагается, правда, что расходы на отопление уменьшатся.

Размер европейского кредита составит при этом 30-50% от стоимости реконструкции и зависит от местоположения недвижимости, а недостающую часть собственники квартир должны инвестировать сами. При этом субсидии не будут раздаваться всем подряд, КТ придется стоять в очереди. Также много времени занимают планирование, проектирование и сама реализация необходимого объема ремонтных работ. Средства, необходимые для ремонта многоквартирных домов, достигших предела своего срока службы, в целом по Эстонии могут достигать 20-28 миллиардов евро. Это и есть ремонтный долг.

Что это означает? Задолженность по ремонту недвижимости определяется как сумма, которая должна быть внесена на содержание и ремонт здания в целом, чтобы обеспечить его соответствие современным требованиям, а также техническое состояние, необходимое для долговременной эксплуатации.

В это входят средства, необходимые для содержания и ремонта многоквартирного дома в целом, обеспечения безопасности жильцов, энергоэффективности, доступности и надлежащего технического состояния здания: состояние внутренних и внешних конструкций, электропроводки, систем отопления, водоснабжения, вентиляции - составляют долг квартирного товарищества по ремонту.

Сегодня жить в полностью реконструированном многоквартирном доме советской постройки доступнее, чем покупать совершенно новую квартиру в доме энергетического класса «А». Дома, построенные в 60-х и 90-х годах прошлого века, обретут новую жизнь с помощью пособий и кредитов.