По словам представителя китайского грузового судна, проплывавшего недалеко от места повреждения Balticonnector, расследованием которого сейчас занимается финская полиция, по крайней мере, судя по бортовому журналу, ничего экстраординарного в тот день не произошло.
Для подписчиков
ЧП в море ⟩ Как китайская компания объясняет присутствие своего грузового судна вблизи места утечки газопровода Эстония-Финляндия?
Сотрудник китайской судоходной компании подтвердил Helsingin Sanomat (HS), что в ночь прорыва газовой трубы с судном не произошло ничего необычного, а также в пятницу им еще ничего не было известно о расследовании финнов.