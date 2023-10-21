POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Койко-место со всеми удобствами в убежище в Херсоне – на однокомнатную квартиру с печным отоплением в Таллинне?

В прифронтовых городах Украины в жилых многоэтажках обычно имеются ужасные подвалы. В Харькове в начале войны житель многоквартирного дома советской постройки рассказал мне, что он скорее погибнет в своей квартире во время бомбардировки, чем укроется в страшном подвале в своем подъезде.