В прифронтовых городах Украины в жилых многоэтажках обычно имеются ужасные подвалы. В Харькове в начале войны житель многоквартирного дома советской постройки рассказал мне, что он скорее погибнет в своей квартире во время бомбардировки, чем укроется в страшном подвале в своем подъезде.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Койко-место со всеми удобствами в убежище в Херсоне – на однокомнатную квартиру с печным отоплением в Таллинне?
С помощью зарубежных фондов украинское правительство запустило национальную программу по строительству нормальных бомбоубежищ под жилыми домами советской эпохи. Postimees отправился в бомбоубежище, переоборудованное из одного из таких подвалов в Херсоне, городе, который подвергается постоянным бомбардировкам.