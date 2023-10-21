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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Койко-место со всеми удобствами в убежище в Херсоне – на однокомнатную квартиру с печным отоплением в Таллинне?

Дмитрий Котюх
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Современное бомбоубежище в Херсоне.
Современное бомбоубежище в Херсоне. Фото: Дмитрий Котюх

В прифронтовых городах Украины в жилых многоэтажках обычно имеются ужасные подвалы. В Харькове в начале войны житель многоквартирного дома советской постройки рассказал мне, что он скорее погибнет в своей квартире во время бомбардировки, чем укроется в страшном подвале в своем подъезде.

С помощью зарубежных фондов украинское правительство запустило национальную программу по строительству нормальных бомбоубежищ под жилыми домами советской эпохи. Postimees отправился в бомбоубежище, переоборудованное из одного из таких подвалов в Херсоне, городе, который подвергается постоянным бомбардировкам.

Бомбоубежище в Лисичанске, в котором в мае прошлого года людям приходилось пережидать российские бомбардировки.
Бомбоубежище в Лисичанске, в котором в мае прошлого года людям приходилось пережидать российские бомбардировки. Фото: Дмитрий Котюх
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