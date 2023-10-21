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ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Андрес Пармас: из отличного судьи получился посредственный генеральный прокурор?

Аймар Алтосаар
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Андрес Пармас.
Андрес Пармас. Фото: Margus Ansu
  • Андреса Пармаса высоко ценят и как судью, и как эксперта в области международного права
  • Генпрокурор, по мнению многих экспертов, из Пармаса вышел слабый
  • Государственной прокуратуре необходимо более сильное руководство

О генеральном прокуроре Андресе Пармасе все, кто с ним встречался, отзываются как об обаятельном человеке, с которым всегда интересно поговорить даже на приемах за бокалом пива. Говорят о его широком кругозоре, Пармаса всегда высоко ценили и как судью, и как эксперта в области международного права. Когда Урмас Рейнсалу («Отечество») инициировал создание международного института по расследованию преступлений коммунизма, неоценимую помощь ему оказал тогдашний судья Таллиннского окружного суда Андрес Пармас.

И позже их пути неоднократно пересекались. По мнению нескольких экспертов, близко знакомых с эстонской правовой системой, именно Рейнсалу, будучи членом правительства, вывел Пармаса на должность генпрокурора в 2020 году. Однако тогдашний министр иностранных дел сейчас настаивает, что это все же сделал тогдашний министр юстиции Райво Аэг («Отечество»). Рейнсалу добавляет, что сначала утверждение Лавли Перлинг на второй срок не получило поддержки правительства, и следующим выбором был Пармас.

Однако последние новости о крупных делах, в которых обвинение оказалось проигравшей стороной, привлекли внимание и к генеральному прокурору. И дело Tallinna Sadam, которое тянулось восемь лет, и конца которому не видно, где прокуроры разлетаются как жаворонки и никто из них не может грамотно довести дело до суда, и дело Porto Franco, где обвинение просто развалилось и обвиняемые и защита cмогли выпить шампанского за победу, - на самом деле это же серьезные неудачи. Подобные истории не могут быть только проблемой конкретных прокуроров, ошибки нужно искать и в организации работы и управлении всей государственной прокуратуры. Разумеется, генеральный прокурор не может дистанцироваться от этих недочетов, он должен глубже присмотреться к организации, которую он возглавляет уже три года.

Из тех же самых уст, которые восхваляют юридическую компетентность и острый ум Пармаса, также порой звучит, что он оказался очень слабым руководителем. Говорят, что как руководитель он нерешителен, вспыльчив, а также недоверчив к собственным подчиненным. В то же время он не из тех, кто старается сделать за всех работу сам, скорее наоборот, потому что он не всегда находится на рабочем месте и порой пускает происходящее на самотек.

Похоже, Пармас не прояснил себе и до конца не понял, чего от него ждут как от руководителя. Но от него ожидаются ясное видение, анализ и принятие решений, что требует, чтобы он привлек на свою сторону умных и смелых людей, которым он доверяет, однако он этого не сделал. «Невозможно управлять крупными организациями с борта самолета», - и так о нем тоже говорят, потому что немалую часть своего времени он в прямом смысле слова находится в полетах.

Результатом плохого управления прокуратурой оказывается непродуманность того, кому из прокуроров какая роль и какая работа будет отведена, что может привести к крупным провалам даже в тех делах, в которых победа обвинения выглядит гарантированной и к которым общественность имеет повышенный интерес.

По словам экспертов по полицейской работе, только лишь одно расследование коррупционного преступления средней тяжести обходится полиции в 1,5 млн евро, плюс еще деньги тратит и прокуратура. Потому что расследование таких преступлений предполагает множество негласных действий, которые обходятся очень дорого. Обвинение использует государственные деньги, и когда они безрассудно растрачиваются, ущерб является как финансовым, так и, конечно же, моральным, потому что все это подрывает доверие к нашей правовой системе.

Подать заявку на должность судьи Международного уголовного суда (МУС) большинство критиков Пармаса считают очень хорошей идеей, и говорят, что если она будет реализована, выиграют все стороны. Однако есть и критики этого плана, которые считают, что Эстонии не не сдлает честь, если мы отправим на международный уровень человека, имеющего у себя дома репутацию неудачника. По мнению же большинства, именно те качества и навыки, которыми Пармас по-настоящему славится, подходят для МУС, где как раз необходим более философский подход и терпеливое рассмотрение многих версий.

Но для этого предстоит пройти еще долгий путь, и никто не знает, кто из пяти кандидатов будет выбран в итоге на два места для Центральной и Восточной Европы в МУС. Однако эстонской госпрокуратуре необходимо более сильное руководство, и необходимо что-то сделать, чтобы сделать ее более успешной. Министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) побеседовал в среду с Пармасом, который пообещал взять все громкие уголовные дела под свой личный контроль и нести полную ответственность за то, чтобы разбирательства проходили с достаточной скоростью и качеством.

Ряд экспертов, знакомых с управлением эстонской правовой системой, выражают сожаление, что необдуманный и, возможно, политический выбор привел к назначению очень хорошего судьи по уголовным делам генпрокурором, хотя такая работа этому человеку не так хорошо подходила. Однако у Пармаса еще есть возможность улучшить как свой имидж, так и работу прокуратуры, сделав выводы из предыдущих неудач: реально присутствовать в учреждении, которым он управляет, поддерживать конструктивный контакт с аффилированными организациями (в том числе с адвокатской коллегией), чтобы больше не давать повода для подозрений в том, что он благоволит адвокатам, с которыми его связывала корпоративная солидарность. А главное, конечно, это держаться подальше от политиков.

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