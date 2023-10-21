ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Андрес Пармас: из отличного судьи получился посредственный генеральный прокурор?

Похоже, Пармас не прояснил себе и до конца не понял, чего от него ждут как от руководителя. Но от него ожидаются ясное видение, анализ и принятие решений, что требует, чтобы он привлек на свою сторону умных и смелых людей, которым он доверяет, однако он этого не сделал. «Невозможно управлять крупными организациями с борта самолета», - и так о нем тоже говорят, потому что немалую часть своего времени он в прямом смысле слова находится в полетах.

Результатом плохого управления прокуратурой оказывается непродуманность того, кому из прокуроров какая роль и какая работа будет отведена, что может привести к крупным провалам даже в тех делах, в которых победа обвинения выглядит гарантированной и к которым общественность имеет повышенный интерес.

По словам экспертов по полицейской работе, только лишь одно расследование коррупционного преступления средней тяжести обходится полиции в 1,5 млн евро, плюс еще деньги тратит и прокуратура. Потому что расследование таких преступлений предполагает множество негласных действий, которые обходятся очень дорого. Обвинение использует государственные деньги, и когда они безрассудно растрачиваются, ущерб является как финансовым, так и, конечно же, моральным, потому что все это подрывает доверие к нашей правовой системе.