Кража на заправке: за информацию, которая поможет поймать вора, обещают внушительное вознаграждение

Из-за зеленых требований в сельскохозяйственных машинах следует использовать добавку AdBlue, а исчезла прикрепленная к емкости именно с этой добавкой заправочная колонка. Хуторянин Майт Сийрус рассказал, что кроме того, вор, вероятно, сабельной пилой повредил трубу стоящего рядом большого контейнера, надеясь получить из него большое количество топлива. К счастью, ранее фермеры сами опорожнили топливную емкость, поскольку заметили, что топливо уже начало понемногу пропадать.