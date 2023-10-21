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Кража на заправке: за информацию, которая поможет поймать вора, обещают внушительное вознаграждение

Эгон Вальдару
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В пятницу днем фермер Майт Сийрус показал бак с топливной присадкой ADBlue, с которого была снята заправочная колонка.
В пятницу днем фермер Майт Сийрус показал бак с топливной присадкой ADBlue, с которого была снята заправочная колонка. Фото: Elmo Riig

В четверг, 19 октября, на заправке мастерской хутора Леэмети в деревне Тянассильма было обнаружено, что незваный гость украл заправочную колонку топливной добавки и повредил инвентарь в надежде украсть топливо.

Из-за зеленых требований в сельскохозяйственных машинах следует использовать добавку AdBlue, а исчезла прикрепленная к емкости именно с этой добавкой заправочная колонка. Хуторянин Майт Сийрус рассказал, что кроме того, вор, вероятно, сабельной пилой повредил трубу стоящего рядом большого контейнера, надеясь получить из него большое количество топлива. К счастью, ранее фермеры сами опорожнили топливную емкость, поскольку заметили, что топливо уже начало понемногу пропадать.

Срезанная труба емкости с топливом. 
Срезанная труба емкости с топливом. Фото: Elmo Riig
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