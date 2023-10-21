Количество финнов, которые проживают в одиночестве, за последние 30 лет удвоилось

Ведомство здравоохранения и социального развития THL прогнозирует, что к 2050 году количество одиноких людей увеличится на несколько сотен тысяч.

Ведущий исследователь THL Тимо Кауппинен указывает, что у этого явления есть несколько причин. Одна из них – это старение населения. «Сейчас мы живем дольше, поэтому и одиночество чаще встречается среди пожилых людей, например, после развода или ухода из жизни одного из супругов», – рассказывает Кауппинен.

По его словам, среди молодежи также становится больше тех, кто живет соло. Здесь роль могут играть, например, экономические факторы и нежелание иметь детей.