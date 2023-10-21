Количество финнов, которые проживают в одиночестве, за последние 30 лет удвоилось

В настоящее время в Финляндии насчитывается около 1,3 миллиона человек, которые живут одни, и их число постоянно растет, сообщает YLE.
Ведомство здравоохранения и социального развития THL прогнозирует, что к 2050 году количество одиноких людей увеличится на несколько сотен тысяч.
Ведущий исследователь THL Тимо Кауппинен указывает, что у этого явления есть несколько причин. Одна из них – это старение населения. «Сейчас мы живем дольше, поэтому и одиночество чаще встречается среди пожилых людей, например, после развода или ухода из жизни одного из супругов», – рассказывает Кауппинен.
По его словам, среди молодежи также становится больше тех, кто живет соло. Здесь роль могут играть, например, экономические факторы и нежелание иметь детей.
Также Кауппинен полагает, что свою роль сыграла и урбанизация. «Жизнь в одиночку лучше вписывается в городской образ жизни», – считает исследователь. Он также выявил некоторые гендерные различия: женщины чаще живут одни в городах, мужчины – в сельской местности.