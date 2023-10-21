Скончалась легендарная российская лыжница и биатлонистка

Стало известно, что еще 15 октября Резцова была госпитализирована в связи с резким ухудшением здоровья. Это была не первая госпитализация спортсменки в этом году. Весной она попала в больницу с острым сердечным приступом.

На Олимпиаде в Калгари в 1988 году Резцова стала чемпионкой в составе сборной СССР в лыжной эстафете 4x5 км. После Олимпиады и рождения ребенка Резцова решила сменить лыжные гонки на биатлон. На Олимпиаде в Альбервилле в 1992 году Резцова стала чемпионкой в спринте, на Олимпиаде 1994 года выиграла еще одну золотую медаль в эстафете в составе сборной России. В 1998 году Резцова вернулась в лыжные гонки и в 1999 году стала чемпионкой мира в составе сборной России в эстафете (в австрийском Рамсау).