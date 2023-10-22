Видео ⟩ Андрес Сутть: закон о рекламе казино следует пересмотреть

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о лудомании, или об игровой зависимости. Нужно ли пересмотреть рычаги контроля за казино реальными и виртуальными, как выбраться из зависимости и почему о лудомании в целом так мало говорится, хотя реклама казино, наоборот, сыпется на нас со всех сторон - в студии обсуждают политики, эксперты и сами зависимые и их близкие.
В передаче принял участие и член экономической комиссии Рийгикогу, экс-министр экономики Андрес Сутть. По его оценке, вопрос рекламы казино в интернете стоит поднимать на законодательном уровне и возможно, в закон следует внести некоторые коррективы.
«Я согласен, это вопрос очень важный и об этом нужно говорить, - сказал Сутть. - Нужно подумать, что еще можно сделать, чтобы объемы этой рекламы стали меньше, в тех же социальных СМИ. Полностью запретить казино мы не можем, потому что тогда откроются подпольные казино. Другой вопрос, конечно, иностранные тотализаторы. Но здесь должна по идее работать геоблокировка».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Счастье игрока» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.