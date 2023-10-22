Видео ⟩ Андрес Сутть: закон о рекламе казино следует пересмотреть

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о лудомании, или об игровой зависимости. Нужно ли пересмотреть рычаги контроля за казино реальными и виртуальными, как выбраться из зависимости и почему о лудомании в целом так мало говорится, хотя реклама казино, наоборот, сыпется на нас со всех сторон - в студии обсуждают политики, эксперты и сами зависимые и их близкие.