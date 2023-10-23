Видео ⟩ Клинический психолог: игровая зависимость незаметна внешне и в этом таится проблема

В передаче приняла участие и клинический психолог, член Союза зависимых от азартных игр Пилле-Рийн Индермитте, по словам которой лудомании уделяется меньше внимания в обществе, так как зависимые не говорят о своей тайной страсти - ведь внешне она никак не проявляется.

«Я хочу ответить на этот вопрос: почему люди не хотят приходить и говорить о своей зависимости. Зависимость от азартных игр - невидима, она незаметна в обществе. Если мы говорим об алкогольной или наркотической зависимости, то там по человеку все хорошо видно. А игровая зависимость никак не проявляется внешне и поэтому нередко она остается внутренним делом семьи. Поэтому люди и не хотят говорить и признаваться в своей зависимости, они боятся, что об этой проблеме узнают его друзья и коллеги», - сказала клинический психолог.