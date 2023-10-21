Землетрясение в Афганистане. Почему большинство погибших – женщины?

В результате землетрясений целые деревни были превращены в руины. Фото: Getty Images

По словам 23-летней активистки Мариам*, ситуацию усугублял еще и тот факт, что талибы на ее глазах предупреждали сотрудников спасательных служб, чтобы те не трогали женщин, пострадавших в результате землетрясения.

«Местные мужчины не имели ничего против того, чтобы спасать женщин, но некоторые вооруженные члены Талибана не подпускали мужчин к ним», - рассказала Мариам.

«Они также запретили женщинам посещать эти районы в первые два или три дня, поскольку не хотели, чтобы люди разных полов находились в одном месте», - говорит она.

Сотрудник гуманитарной организации Абдул* рассказал Би-би-си, что боевики не позволяли мужчинам прикасаться к телам женщин даже после их смерти.

Кроме того, по словам очевидцев, большинство погибших женщин были похоронены в один и тот же день, а их тела не были преданы омовению, как это принято по мусульманским обычаям. Этот обряд обычно совершает женщина, и многие семьи просто не могли найти тех, кто бы мог это сделать.

Ограничения помощи

Активисты также говорят, что ограничения, введенные режимом «Талибана», мешали медработникам оказывать помощь раненым.

Например, согласно правилам талибов, женщинам не разрешается путешествовать без сопровождения родственника-мужчины.

21-летняя Фариба* работала волонтером в отделении неотложной помощи больницы Герата, рассчитанной на 500 коек. Как только она услышала о землетрясении, она тут же захотела поехать на работу.