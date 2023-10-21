В субботу утром был открыт контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом. В течение короткого времени там наблюдалась бурная деятельность, когда грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газы смогли начать движение на территорию анклава.
В Газу наконец добралась гуманитарная колонна. В Египте собрался мирный саммит, но без Израиля и США
Параллельно с этим в Каире началась мирная конференция, посвященная поиску путей решения конфликта между Израилем и ХАМАС.
На данный момент Израиль разрешил въезд в Газу только 20 грузовикам, которые везут лекарства и продукты питания, но не топливо. Как только они пересекли границу, КПП был снова закрыт.
ООН заявляет, что жителям территории остро необходимо примерно в пять раз большее количество гуманитарной помощи, включая и топливо - для работы генераторов в больницах и получения чистой воды.
Израиль отключил в Газе электричество, частично перекрыл подачу воды и прекратил поставки продуктов питания и медикаментов после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.
Решению о том, чтобы в субботу пропустить конвой из 20 грузовиков, предшествовали несколько дней напряженных переговоров ООН со всеми заинтересованными сторонами.
Всего у погранперехода Рафах застряли 175 грузовиков с лекарствами первой необходимости, едой и водой в ожидании разрешения на въезд.
Контрольно-пропускной пункт Рафах находится между южной частью Газы и Египтом. Это единственный проход, через который израильтяне согласились пропустить помощь в осажденный палестинский анклав.
Другие контрольно-пропускные пункты в Эрезе и Керем-Шаломе между сектором Газа и Израилем были закрыты израильскими силами.
Как сообщил корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абу Алу, когда фуры проехали в Газу в субботу утром, по ту сторону границы волонтеры принялись перегружать их содержимое на небольшие палестинские грузовики для последующего распределения по сектору Газа.
Координатор чрезвычайной гуманитарной помощи в ООН Мартин Гриффитс выпустил заявление, в котором подтвердил, что грузовики везут предметы первой необходимости, предоставленные Египетским Красным Полумесяцем и Организацией Объединенных Наций.
Этот груз «одобрен для пересечения границы и получения Палестинским Красным Полумесяцем при поддержке Организации Объединенных Наций», - пояснил он.
Гриффитс также выразил надежду, что на нынешних 20 грузовиках процесс помощи не остановится, но они «станут началом систематического обеспечения населения Газы предметами первой необходимости, включая продовольствие, воду, лекарства и топливо, безопасным, надежным, безоговорочным и беспрепятственным образом».
Ранее ООН заявляла, что нынешний конвой с гуманитарной помощью является «каплей в море» по сравнению с тем количеством, которое необходимо мирным жителям в секторе Газа.
Пресс-служба ХАМАС в субботу выпустила сообщение, в котором говорится, что ожидаемые сегодня грузовики с гуманитарной помощью «не изменят катастрофические медицинские условия в секторе Газа».
Жертвы конфликта
ООН неоднократно называла катастрофической ситуацию в секторе Газа, которую две недели назад Израиль начал подвергать бомбардировкам в ответ на кровавое нападение ХАМАС на территории Израиля.
По данным израильских властей, во время вторжения боевиков из сектора Газа в Израиле были жестоко убиты более 1400 человек.
По словам палестинских чиновников, в Газе с тех пор погибло более 4000 человек.
ХАМАС удерживает на своей территории более 200 израильских заложников, которых, как заявил в субботу представитель группировки, она разделяет на гражданских лиц, военных и поселенцев - жителей оккупированных территорий.
«Мы готовы освободить гражданских, но мы хотим, чтобы израильские войска прекратили агрессию», - сказал в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» член политбюро ХАМАС Мохаммад Назаль.
Накануне радикальная исламистская группировка отпустила первых двух заложниц - американок - после переговоров при посредничестве Катара.
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.