ГАЛЕРЕЯ ⟩ Скрывающийся под псевдонимом художник создал в Норвегии грандиозную работу

Уличный художник Пёбель (Pøbel), личность которого скрыта за завесой тайны, закончил работу над гигантским муралом в Норвегии.
В городе Ставангер расположено крупнейшее в Северной Европе зернохранилище площадью 3600 м2. Мурал, достигающий высоты 60 метров, привлекает внимание к нехватке продовольствия и проблемам фермеров.
На фреске изображен фермер, держащий табличку с надписью: «Я работаю за еду». На создание мурала ушло несколько недель, и настенное изображение получило высокую оценку как местных жителей, так и сельскохозяйственных рабочих.
«Пёбель - невероятно значительный художник и социальный критик. Его произведение показывает, с чем приходится сталкиваться производителям продуктов питания», — сказал Тор Якоб Сольберг, глава Норвежского союза сельскохозяйственных рабочих и и мелких фермеров.
Зернохранилище Ставангера использовалось до 1995 года, после чего пустовало. Сейчас обсуждается, снести ли его, чтобы освободить место для строительства недвижимости, или начать вновь эксплуатировать.