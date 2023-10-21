Журналист: история Porto Franco пахнет очень неприятно

«На основании этого решения судебные издержки Хиллара Тедера уже составляют 166 000 евро, Михаила Корба - 50 000 евро, а Центристской партии - 54 000 евро. Мы можем представить, насколько высоки будут эти судебные издержки, когда дело перейдет на следующий и последующий судебный уровень», - отметил Рууссаар и добавил, что на основании решения уездного суда эти издержки оплатит налогоплательщик.

Однако по мнению Прийта Хыбемяги, вся история Porto Franco - это сплошные ошибки центристской Мэрии Таллинна. Во-первых, это архитектурное уродство. «Когда вы выходите из корабля в Таллиннском пассажирском порту, вы не увидите старого города. Видно башню церкви Олевисте, но не видно Старого города, потому что построена эта страшная махина, которая стоит как стена между Старым городом и гаванью. На самом деле у Таллинна есть только одно большое визуальное достоинство - это Старый город».

Хыбемяги поднял еще один вопрос. Он напомнил, что одним из крупнейших кредиторов строительства Porto Franco был российский бизнесмен. «То есть фактически Эстонская Республика, давая Хиллару Тедеру деньги на продолжение его бизнеса, сказала: "Хиллар, возьми эти бабки, которые мы, налогоплательщики, собрали, и пойди отдай их этому Ивану, потому что ты хороший человек". По-моему, все это полная ерунда. Вся история Porto Franco пахнет очень неприятно: такое уродство в самом важном месте развития нашего порта, и все это было допущено центристской мэрией».