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Ученые выявили продукты, которые помогут снизить риск деменции

Kodu.postimees.ee
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Спасительное средство от деменции можно выращивать у себя дома.
Спасительное средство от деменции можно выращивать у себя дома. Фото: Shutterstock

Растение, которое можно увидеть на подоконниках во многих квартирах и домах, как выяснили ученые, помогает предотвратить одну из самых страшных болезней в современном мире.

Некоторые исследователи рекомендуют употреблять больше базилика для предотвращения деменции. Добавление в рацион фенхеля или лайма тоже не повредит. Причины болезни Альцгеймера, поражающей пожилых людей, до сих пор неизвестны ни научному, ни медицинскому миру. Однако старательные исследователи выявили ряд нюансов и факторов, которые помогают предотвратить заболевание.

Например, исследователи из Университета Южной Флориды установили, что богатые фенольными соедиениями травы и специи помогают снизить количество амилоида, связанного с болезнью Альцгеймера. Это вещество препятствуют коммуникации между клетками мозга, что вызывает потерю памяти и другие симптомы, связанные с болезнью Альцгеймера, пишет New York Post. По мнению университетских исследователей, необходимое количество фенола мы можем получить из базилика, но полезного соединения также много содержится и в фенхеле, лайме и мускатном орехе.

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