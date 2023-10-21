Ученые выявили продукты, которые помогут снизить риск деменции

Некоторые исследователи рекомендуют употреблять больше базилика для предотвращения деменции. Добавление в рацион фенхеля или лайма тоже не повредит. Причины болезни Альцгеймера, поражающей пожилых людей, до сих пор неизвестны ни научному, ни медицинскому миру. Однако старательные исследователи выявили ряд нюансов и факторов, которые помогают предотвратить заболевание.

Например, исследователи из Университета Южной Флориды установили, что богатые фенольными соедиениями травы и специи помогают снизить количество амилоида, связанного с болезнью Альцгеймера. Это вещество препятствуют коммуникации между клетками мозга, что вызывает потерю памяти и другие симптомы, связанные с болезнью Альцгеймера, пишет New York Post. По мнению университетских исследователей, необходимое количество фенола мы можем получить из базилика, но полезного соединения также много содержится и в фенхеле, лайме и мускатном орехе.