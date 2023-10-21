Ученые выявили продукты, которые помогут снизить риск деменции

Растение, которое можно увидеть на подоконниках во многих квартирах и домах, как выяснили ученые, помогает предотвратить одну из самых страшных болезней в современном мире.
Некоторые исследователи рекомендуют употреблять больше базилика для предотвращения деменции. Добавление в рацион фенхеля или лайма тоже не повредит. Причины болезни Альцгеймера, поражающей пожилых людей, до сих пор неизвестны ни научному, ни медицинскому миру. Однако старательные исследователи выявили ряд нюансов и факторов, которые помогают предотвратить заболевание.