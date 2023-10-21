Глава фракции «Отечества» в горсобрании Таллинна: нельзя играть в русскую рулетку с обучением эстонских детей

В 2024 году процесс перехода начнется с первых и с четвертых классов. Сообщение управы города о том, что эстоноязычных детей можно обязать посещать русские школы, является большой несправедливостью, в результате которой пострадает качество образования детей.

Подобное поведение свидетельствует и о новом почерке Центристской партии под руководством Михаила Кылварта. Центристов не волнует мнение и благополучие эстонцев, но они делают все возможное, чтобы саботировать переход на образование на эстонском языке. В то же время медиаресурс таллиннской мэрии рекламирует в социальных сетях газетную статью «Переход на изучение эстонского языка может привести к нарушениям прав человека».

Таллиннские власти долго откладывали переход на эстоноязычное образование. Даже создание соответствующего плана действий затянулось до осени этого года. Однако сейчас делается вид, что городская управа ничего не может сделать для формирования образовательной жизни города. Фактически же решение этой проблемы находится в руках самой столичной мэрии.