Центристская мэрия Таллинна порождает ненужный стресс и замешательство у сотен таллиннских семей. Ведь отправка ребенка с родным эстонским языком в русскую школу, только переходящую на эстоноязычное обучение, является сознательной попыткой саботировать реформу школьного образования, пишет председатель фракции «Отечества» в городском собрании Таллина Карл Сандер Казе.
Глава фракции «Отечества» в горсобрании Таллинна: нельзя играть в русскую рулетку с обучением эстонских детей
В 2024 году процесс перехода начнется с первых и с четвертых классов. Сообщение управы города о том, что эстоноязычных детей можно обязать посещать русские школы, является большой несправедливостью, в результате которой пострадает качество образования детей.
Подобное поведение свидетельствует и о новом почерке Центристской партии под руководством Михаила Кылварта. Центристов не волнует мнение и благополучие эстонцев, но они делают все возможное, чтобы саботировать переход на образование на эстонском языке. В то же время медиаресурс таллиннской мэрии рекламирует в социальных сетях газетную статью «Переход на изучение эстонского языка может привести к нарушениям прав человека».
Таллиннские власти долго откладывали переход на эстоноязычное образование. Даже создание соответствующего плана действий затянулось до осени этого года. Однако сейчас делается вид, что городская управа ничего не может сделать для формирования образовательной жизни города. Фактически же решение этой проблемы находится в руках самой столичной мэрии.
В Таллинне условия и порядок назначения муниципальной школы по месту жительства регулируются постановлением городской управы. В настоящее время критериями определения школы по месту жительства являются близость места проживания учащегося к школе, обучающиеся в школе дети из той же семьи и, по возможности, желание родителей. Чтобы избежать ситуации, когда пострадает качество образования детей, родным языком которых является эстонский, необходимо изменить это регулирование. Это можно сделать несколькими способами, но я выделю два возможных варианта.
Прежде всего, можно было бы оговорить, что, помимо существующих критериев, город учитывает знание ребенком языка обучения. Это гарантирует, что в следующем учебном году эстоноязычные дети не будут отправлены в школы, где окружающая среда преимущественно русскоязычная.
Другой вариант - создать в постановлении отдельную категорию школ, которая бы объединила школы, в которых начинается переход на эстоноязычное обучение. Это будут нынешние школы с русским языком обучения. Речь пошла бы о расширении нынешней системы. Даже сейчас в постановлении отдельно перечисляются так называемые «школы по месту жительства» и школы, не имеющие привязки к этому критерию.
Есть и другие возможные решения, но очень печально видеть, как столичная городская власть играет в русскую рулетку с качеством образования эстонских детей. Фракция «Отечества» внесла свои предложения на сессии горсобрания. Мы не позволим центристской мэрии саботировать переход на эстоноязычное образование. Детей и родителей нужно убедить в том, что к переходу на эстоноязычное образование следует относиться серьезно. Необходимые технические решения находятся в руках самого города.