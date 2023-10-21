ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Дональд Туск как возможный противовес Дональду Трампу

После восьми лет правления правого популистского правительства партии «Право и справедливость» (ПиС), которое конфликтовало как с Брюсселем, так и с Берлином, восторженный поклонник Евросоюза Дональд Туск кажется глотком свежего воздуха.

В то же время Туск может стать и своеобразным противоядием Дональду Трампу. Если Польша, Германия и Франция найдут общий язык, у Варшавы появится хороший шанс разработать подходящую для нас политику европейской безопасности в так называемом «клубе больших» и компенсировать возможное отвлечение внимания от Европы США.