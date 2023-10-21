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Путин приказал чиновникам в будущем ездить на «Ладах» и «Москвичах», подойдут и китайские машины

Эркки Эрилайд
, журналист
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Москвич 3
Москвич 3 Фото: YURI KOCHETKOV

В пятницу правительство России опубликовало список автомобилей, на которых будет разрешено ездить государственным служащим. В список попали только отечественные и китайские модели.

Китайские автопроизводители захватили огромную долю рынка России после ухода с него крупных иностранных производителей, таких как Renault и Nissan. Теперь поставлена цель пересадить и российских чиновников на автомобили китайского или отечественного производства.

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило в пятницу, что список разрешенных чиновникам автомобилей был составлен по прямому указанию президента Владимира Путина. Отныне все автомобили, используемые государственными и муниципальными служащими, должны быть произведены либо в России, либо в Китае. «На сегодня отечественными предприятиями уже выпущен широкий модельный ряд (шесть марок и более 20 моделей) с различными техническими характеристиками и комплектацией, способный удовлетворить потребности чиновников разного уровня», - говорится в сообщении министерства.

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