Президент Алар Карис: мы не должны оставаться безразличными к судьбе родственных народов

По словам президента Кариса, уникальная сеть финско-угорских связей - это именно то, что может быть полезным даже в самые трудные времена, причем самыми разными способами. «Важно, чтобы финно-угорские энтузиасты продолжали работать на благо своих народов в своих странах, но, конечно, мы также должны говорить и в Эстонии о родственных народах, честно и всесторонне разъяснять их положение», - сказал глава государства. По его словам, в трудные времена финно-угорское движение неоднократно помогало найти народу лекарство, поддерживая язык и культуру как древо жизни, позволяющее выжить нации.

По мнению главы государства, работу с родственными народами необходимо вести на нескольких уровнях, во многом через ООН, и при этом смело используя возможности, вытекающие из начавшегося в прошлом году десятилетия языков коренных народов, объявленного с целью сохранения языков и народов. Но такую работу, по оценке Кариса, может выполнять каждый человек, кто в душе чувствует себя принадлежащим к финно-уграм, поддерживая родственные народы на личном уровне и сохраняя с ними связь.

Президент Карис признал, что народы, принадлежащие к нашей группе, за свою долгую историю пережили и такие времена, когда все, казалось, заходило в кромешный мрак, из которого не было видно выхода. «Даже сейчас мы видим, как Россия отправляет представителей родственных нам народов умирать на войне, в которой Украина борется за свою свободу, - сказал он. - Вот так громкая пропаганда поддерживает циничную политику, направленную на вымирание малых народов. Ее рефреном стало вытеснение родных языков из публичного пространства и низведение их лишь до роли украшения фестивалей. Идет целенаправленная попытка замены в культуре этих народов родного языка русским».

По словам президента Эстонии, в основе возникающей тревоги лежит жестокое осознание того, что к концу этого столетия четверть сегодняшних языков в мире может исчезнуть, и раствориться. «Однако это трудное время не должно нас обескураживать, беспокойству всегда сопутствует надежда. Надежда, даже если она крошечная, помогает сохранить дух живым. Дух, наполненный надеждой, сильнее любых трудностей», - сказал президент Карис.