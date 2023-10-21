Почему последняя минута стирки всегда кажется такой долгой?

В последние несколько минут стирки многие люди начинают готовиться к тому, чтобы вынуть белье и положить его сушиться. Но последняя минута на экране стиральной машины может длиться целую вечность. По словам представителя компании Electrolux Йохана Лильестрема, время, указанное стиральной машиной, является приблизительным и не всегда соответствует действительности.

«Это связано с автоматическим контролем количества белья, который корректирует цикл стирки. Машины измеряют количество белья и делают это в соответствии с определенными алгоритмами», - объяснил Лильестрем.

«Современное оборудование достаточно быстро определяет количество воды или белья в машине. Исходя из них, стиральная машина рассчитывает, сколько времени может занять программа стирки», - сказал он.

Почему же последняя минута занимает так много времени?

Обычно это происходит потому, что машина не знает, какие именно вещи стираются. Если выбрана программа «Хлопок» и белье в основном из хлопка, то ткани и волокна могут все же отличаться и по-разному впитывать влагу.