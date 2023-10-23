ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Продукт-убийцу не покупать: как жители Эстонии продлевают жизнь

Николай Загорский, менеджер (Таллинн)

Николай Загорский. Фото: Денис Антонов

- Нужно ли продлевать свою жизнь и как это сделать?

- Обязательно нужно. И в первую голову, я считаю, продлевает жизнь спорт. А какой спорт подходит всем? Плавание. Я профессионально занимался спортивным плаванием 15 лет и сейчас хожу дважды в неделю. Нужно постоянно быть в парке, в лесу, на свежем воздухе. Не можешь бегать, то ходи проходкой, не сиди дома. Мы должны помнить, что во время движения работают легкие, снабжают весь организм и мозг кислородом. Так что продлить жизнь можно только двигаясь.

- А что, кроме спорта, может продлить годы жизни?

- Отказ от вредных привычек. Главный же продукт-убийца рядом с нами. Я работаю в торговле. Я каждый день вижу очереди, просто очереди из молодых людей за самым дешевым крепким алкоголем. Они уже стоят под воздействием всякого там, и не только алкоголя, и покупают еще. Конечно, не только молодежь страдает этим, но их больше всего жалко. Мы торгуем этим и сами их убиваем никотином, алкоголем, сахаром. Какая тут продолжительность? А сколько пятидесятилетних убиты водкой? Продукт-убийцу не покупать, точка.

Татьяна Ильченко, бухгалтер (Нарва)

Татьяна Ильченко. Фото: Денис Антонов

- Что больше всего сокращает нашу жизнь?