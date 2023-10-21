Фото ⟩ Пожар в жилом доме: спасатели нашли тело мужчины

По словам человека, сообщившего в Центр тревоги о пожаре, пламя выходило на крышу. Он также сообщил, что в доме мог находиться один человек. Спасатели из Отепя, прибывшие первыми в 16:48, увидели, что горит деревянный дом с асбестоцементной крышей. Сама крыша успела обрушиться и также горела соседняя постройка. В 17:23 спасатели вытащили из здания тело мужчины средних лет.

Спасатели из Отепя, Антсла, Эльва и Рынгу потушили пожар в 18.12. На данный момент они продолжают поиск и тушение последних очагов огня. В результате пожара был уничтожен жилой дом, спасатели потушили соседнее здание и предотвратили распространение огня на стоящий рядом автомобиль.

По словам руководителя спасательной операции, из жилых помещений был слышен сигнал дымового датчика.

По первоначальной оценке, пожар мог начаться из-за неосторожного курения в помещении. Спасательный департамент напоминает, что безопаснее курить на улице и всегда тщательно тушить сигарету после курения. Почти половина всех пожаров со смертельным исходом происходит из-за неосторожного курения.

Дальнейшее расследование позволит установить точные обстоятельства происшествия.